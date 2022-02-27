ارتفاع جديد يطرأ على أسعار البنزين في "إسرائيل"

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت قناة كان العبرية، أن أسعار البنزين لدى "إسرائيل" سترتفع، عند منتصف ليلة يوم غد الاثنين – الثلاثاء، إلى (34) أغورة، عن الأسعار التي سجلت بداية هذا الشهر، وعليه سيبلغ سعر اللتر الواحد من نوع (95) أوكتانا بواسطة الخدمة الذاتية، سبعة شواقل وخمس اغورات (07,05).

وبحسب القناة فإن تعبئة الوقود بالخدمة العادية تلزم المستهلك بإضافة (21) أغورة، مقابل كل لتر واحد من البنزين.

وكانت أسعار الوقود شهدت ارتفاعا الشهر الماضي قدره 34 أغورة، ووصل إلى 6.71 شيكل

ويأتي ارتفاع أسعار البنزين على أرضية ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.