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المستوطنون يتجهزون لتنظيم مسيرة استفزازية بـ"الشيخ جراح"

02 آذار / مارس 2022 03:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح على تنظيم مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة مساء يوم الأربعاء.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أن المسيرة تأتي احتجاجاً على القرار القضائي بتعليق تهجير عائلات مقدسية من الحي، وللمطالبة بمزيد من الحماية الشرطية للمستوطنين فيه.

وبينت أن المسيرة الاستفزازية ستنطلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم في "الحي الغربي"، تحت عنوان "الحماية لليهود".

ومن المتوقع أن يشارك في المسيرة مئات المستوطنين، بدعوة من منظمات استيطانية يمينية متطرفة، من بينها "إم ترتسو، كليل ويسرائيل شلي"، في محاولة للضغط على سلطات الاحتلال لمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين في الشيخ جرّاح.

ويتقدم المسيرة الاستيطانية نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس "أرييه كينغ"، وعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير".

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