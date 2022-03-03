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ثنائية مينامينو تقود ليفربول لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي

03 آذار / مارس 2022 08:47

ثنائية مينامينو تقود ليفربول لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي
ثنائية مينامينو تقود ليفربول لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي

تأهل ليفربول إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعدما أحرز الياباني تاكومي مينامينو هدفين ليمنحه الفوز 2-1 على ضيفه نوريتش سيتي باستاد أنفيلد اليوم الأربعاء.

وبعد ثلاثة أيام من تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة لم يواجه ليفربول أي مشكلة أمام ضيفه المتعثر في الدوري وبدا أنه حسم المباراة مبكرا في الشوط الأول.

وسجل مينامينو الهدف الأول بعد تمريرة من ديفوك أوريجي، الذي شارك بشكل نادر في التشكيلة الأساسية، في الدقيقة 29.

وبعد ذلك بثماني دقائق سدد اللاعب الياباني كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الشباك وكاد أليكس أوكسليد-تشامبرلين أن يضيف هدفا ثالثا في منتصف الشوط الثاني.

ورفض نوريتش الاستسلام وقلص لوكاس روب الفارق بتسديدة قوية قبل 14 دقيقة من النهاية.

وأنقذ أليسون بيكر حارس ليفربول كرة من البديل جوناثان رو قرب النهاية ليضمن استمرار فريقه في المنافسة على ثلاثة ألقاب أخرى هذا الموسم.

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