المنتخب الوطني لكرة القدم البتر يواصل الاستعدادات

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم البتر، الاستعداد لبطولة غرب آسيا والمؤهلة لكأس العالم تركيا 2022.

ويستهل الوطني مبارياته بمواجهة شقيقه العراقي يوم الأحد (6/3) الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت القدس، وفي ذات اليوم سيواجه المضيف إيران الساعة 3:15 مساءً.

ويوم الإثنين (7/3) يستقبل الفدائي أوزبكستان في ثالث مبارياته في البطولة عند الساعة 2:00 مساءً، بينما يختتم البطولة بمواجهة الهند يوم الثلاثاء (8/3) الساعة 7:00 صباحًا.

الجدير بالذكر أن البطولة ستقام على الملعب الأولمبي الأول في جزيرة كيش الإيرانية، وتفتتح يوم الأحد المقبل باستقبال المضيف لمنتخب الهند.