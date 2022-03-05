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المنتخب الوطني لكرة القدم البتر يواصل الاستعدادات

05 آذار / مارس 2022 08:16

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يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم البتر، الاستعداد لبطولة غرب آسيا والمؤهلة لكأس العالم تركيا 2022.

ويستهل الوطني مبارياته بمواجهة شقيقه العراقي يوم الأحد (6/3) الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت القدس، وفي ذات اليوم سيواجه المضيف إيران الساعة 3:15 مساءً.

ويوم الإثنين (7/3) يستقبل الفدائي أوزبكستان في ثالث مبارياته في البطولة عند الساعة 2:00 مساءً، بينما يختتم البطولة بمواجهة الهند يوم الثلاثاء (8/3) الساعة 7:00 صباحًا.

الجدير بالذكر أن البطولة ستقام على الملعب الأولمبي الأول في جزيرة كيش الإيرانية، وتفتتح يوم الأحد المقبل باستقبال المضيف لمنتخب الهند.

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