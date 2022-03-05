محمد صلاح يقود ليفربول فى مهمة جديدة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح نظيره وست هام يونايتد في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد أنفيلد ضمن منافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 60 نقطة، ويحتل وست هام يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 45 نقطة.

ويخوض ليفربول مواجهة وست هام وسط معنويات مرتفعة، في ظل النتائج الرائعة التي يحققها خلال الفترة الأخيرة، عقب التتويج كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشيلسي للمرة التاسعة في تاريخه كأكثر الأندية الإنجليزية تحقيقا للقب، ثم الفوز في آخر مواجهاته أمام نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى استمرار الانتصارات في الدوري الإنجليزي أمام وست هام، لتضيف الخناق على مانشستر سيتي في صراع القمة وحصد اللقب في نسخته الحالية

ونجح الريدز في تحقيق 6 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي بالفترة الماضية، وكان آخرها الفوز على ليدز يونايتد بسداسية دون رد في المباراة الماضية من مؤجلات الجولة التاسعة، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي مع بقاء له مباراة مؤجلة.

ويأمل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول استعادة أمجاد التتويج بلقب البريميرليج بالموسم الحالي، بالإضافة إلى التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعين كلوب بالقوة الضاربة في مباراة اليوم، على رأسهم محمد صلاح، بعد أن حصل على راحة في مواجهة نوريتش سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ19 هدفًا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب الملاحقين زميله فى ليفربول دييجو جوتا، الذي يأتي ثانيًا بـ12 هدفًا.

فى المقابل يسعى وست هام هو الآخر إلى مواصلة مسلسل الانتصارات في المسابقة، من أجل التقدم على جدول الترتيب واقتحام المربع الذهبي، حيث إنه يبتعد بفارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع.