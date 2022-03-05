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كلية مجتمع الأقصى تفتتح معرض القدس روح فلسطين

05 آذار / مارس 2022 02:04

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غزة-الرأي

 افتتحت كلية مجتمع الأقصى – قسم العلاقات العامة والإعلام معرض " القدس روح فلسطين" في مقر الكلية فرع غزة، بهدف إطلاع الطلبة على أبرز المعالم الإسلامية في القدس، وتعريفهم بها، وللتأكيد على مكانة القدس والتوعية بأهميتها، بحضور د. جميل عدوان مساعد العميد للشئون الأكاديمية وعدد من الأكاديميين ولفيف من الطلبة. بدوره، تحدث د. جميل عدوان مساعد العميد للشئون الأكاديمية عن مكانة القدس الدينية وضرورة التمسك بها والدفاع عنها ضد الحفريات التي تهدد المسجد الأقصى ومحاولات التهويد المستمرة، موضحًا أن تسمية المعرض" القدس روح فلسطين" للتأكيد أن القدس وفلسطين كالجسد الواحد ولا فلسطين بلا القدس ولا قدس بلا فلسطين فهي الروح التي إن فقدت ضاعت فلسطين وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وأكد د. عدوان أن هذا المعرض يأتي ضمن دور الكلية في المساهمة بتوعية الطلبة ورفع مستواهم الثقافي والوطني وتعريفهم بالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى من خلال الصور والرسومات المعبرة، بالإضافة إلى توصيل رسالة للعالم أجمع بأن القدس لا تزال في القلوب ولا يمكن الاستغناء عنها وعن تاريخها ومقدساتها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح د.عدوان أن المعرض يساهم في تعريف الطلبة بمدينة القدس التي يحاول الإحتلال تهوديها ومحوها من الذاكرة الفلسطينية ولكننا نجدد العهد بها، ونؤكد على تمسكنا بها رغم حرماننا من الوصول إليها، ونؤكد على عروبة المدينة المقدسة وإسلاميتها، وأنها من أبرز الثوابت الوطنية والإسلامية في فلسطين.

كما أن المعرض يؤكد على التواصل الثقافي والاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد مع أهلنا من فلسطيني الداخل المحتل عام 1948 لنقول لا لسياسة الإحتلال ولا لتهويد القدس موجها التحية للشيخ رائد صلاح شيخ المسجد الأقصى، والمرابطة هنادي الحلواني صاحبة الدور البارز في المسجد الأقصى والتي تجسد التجربة النضالية التي يعيشها المرابطات في القدس.

ويضم المعرض مجسم للمجسد الأقصى والعديد من الصور الخاصة بالمسجد الأقصى، وهي تشمل جدران وأبواب وأروقة ومآذن وقناطر وقباب المسجد، ومصادر المياه والمصاطب والمحاريب. يذكر أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام ليستطيع الطلبة الجميع من الإطلاع عليه والاستفادة منه.

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كلية مجتمع الأقصى تفتتح معرض القدس روح فلسطين

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