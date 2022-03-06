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قدم.. ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز كبير على سوسييداد

06 آذار / مارس 2022 09:22

قدم.. ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز كبير على سوسييداد
قدم.. ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز كبير على سوسييداد

تغلب ريال مدريد على ضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف لواحد، مساء السبت، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

وتقدم سوسييداد أولا بهدف جاء عند الدقيقة 10، إثر مخالفة ارتكبها المدافع داني كارفاخال داخل المنطقة المحظورة، احتسب الحكم على إثرها ركلة جزاء نفذها ميكيل أويارزابال بنجاح.

الهدف المُبكر أعطى عناصر الريال دافعا أكبر للهجوم وتهديد مرمى الفريق الباسكي بعدة محاولات أثمرت عن هدف عدل به الفرنسي إدوارد كامافينغا الكفة من تسديدة قوية استقرت في شباك سوسييداد في الدقيقة 40.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق فقط حتى نجح المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش في قلب النتيجة لصالح الريال بتسجيله هدفا ثانيا من قذيفة كروية أخرى عجز الحارس الباسكي عن ردها.

في الشوط الثاني بحث الريال عن تأمين الفوز وهو ما تحقق بهدفين آخرين حملا توقيع كل من كريم بنزيما من علامة الجزاء، والبديل ماركو أسينسيو، في الدقيقتين 76 و79.

وبهذا أكد ريال مدريد صدارته لترتيب فرق الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 44 نقطة في المركز السادس.

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