مسيرة للمستوطنين اليوم دعمًا لقاتل عائلة دوابشة

القدس المحتلة - الرأي:

ينظم مستوطنون، اليوم الأحد، تظاهرة أمام مقر المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس احتجاجًا على ما زعموا أنه "تعذيب" تعرض له المستوطن عميرام بن أوليئيل المتهم الرئيس في قضية إحراق وقتل عائلة دوابشة في نابلس عام 2015.

وحسب القناة العبرية السابعة، فإن المستوطنين سيطالبون بقبول الاستئناف المقدم من محامي بن أوليئيل للإفراج عنه.

ومن المتوقع أن يشارك في التظاهرة أعضاء كنيست وحاخامات وشخصيات عامة، وستجري المظاهرة قبل جلسة الاستئناف المتوقع أن تعقد يوم الإثنين، حيث سيطالب فريق الدفاع عن المستوطن باستبعاد جميع اعترافاته بحجة أنه أدلى بها تحت التعذيب.