ميلان يفوز على نابولي ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

اعتلى فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه نابولي 1 / صفر خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز يوفنتوس على سبيزيا، وساسولو على فينيزيا 4 / 1 ،وتعادل فيورنتنيا مع هيلاس فيرونا 1/1، وبولونيا مع تورينو سلبيا ،وجنوه مع إمبولي بذات النتيجة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه أوليفييه جيرو،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 .

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني، وأمام نابولي، الذي توقف رصيده عند 58 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، عزز فريق يوفنتوس تواجده في المركز الرابع عقب فوزه على ضيفه سبيزيا 1 / صفر.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ألفارو موراتا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 .

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط أمام روما وأتالانتا، فيما توقف رصيد سبيزيا عند 26 في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق فيورنتينا مع ضيفه هيلاس فيرونا .1/1

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله كريستوف بيوتيك في الدقيقة العاشرة، وتعادل فيرونا بهدف سجله جيانلوكا كابراري في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، كما رفع فيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز ساسولو على فينيزيا 4 / 1 .

وسجل أهداف ساسولو جياكومو راسبادوري في الدقيقة الثانية، ودومينيكو بيراردي (هدفين) في الدقيقتين 17 و71 من ركلتي جزاء وجيانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف فينيزيا توماس هنري في الدقيقة .34

ورفع ساسولو رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الخامسة، تعادل بولونيا مع تورينو سلبيا ليحصل كل فريق على نقطة .

ورفع بولونيا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع تورينو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة السادسة، تعادل جنوه مع ضيفه إمبولي سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع جنوه رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع إمبولي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

(د ب أ)