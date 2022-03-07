الشجاعية يتعادل مع خدمات الشاطئ في دوري الدرجة الممتازة

غزة- الرأي:

حقق فريق اتحاد الشجاعية تعادلاً قاتلاً في مباراة "ديربي" مدينة غزة أمام نظيره خدمات الشاطئ "البحرية" بهدف لمثله مساء الاثنين في ملعب اليرموك، باختتام منافسات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة.

ويدين الشجاعية بالنقطة الثمينة التي حصل عليها من المباراة لنجمه علاء عطية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95، بعدما كان فريقه متأخرًا بهدف لاعب "البحرية" محمد ماضي الذي أحرزه بالدقيقة 63 من ركلة جزاء، علمًا أن مهند أبو زيد أهدر ركلة جزاء أخرى للشاطئ في الدقيقة 60، حيث تصدى لها الحارس أحمد الجرو ببراعة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الشجاعية إلى 24 نقطة في المركز الأول، والصدارة، ووصل رصيد "البحرية" إلى 7 نقاط في الترتيب 12، والأخير.

وحكم المباراة طاقم مكون من: عاهد المصري للساحة، وساعده رشيد حمدونة، ومحمد اليازجي للخطوط، والدولي محمد أبو شهلا رابعًا.

بدوره، تفوق غزة الرياضي "العميد" على مستضيفه شباب جباليا "ثوار الشمال" بهدف دون رد في ملعب بيت حانون شمال القطاع، أحرزه محمود النيرب بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.

ورفع "العميد" رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، وبفارق الأهداف أمام شباب خانيونس، وتوقف رصيد "الثوار" عند 8 نقاط بالترتيب 11، وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف هلال غزة.

وتولى قيادة المباراة تحكيميًا: خالد أبو الخير للساحة، وساعده أحمد شبير، ومحمد السدودي للخطوط، والدولي سامح القصاص رابعًا.

وفي دوري الأولى، تعادل خدمات جباليا مع ضيفه خدمات خانيونس بهدف لمثله في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، وبادر صاحب الأرض بالتسجيل عبر حسين عيسى في الدقيقة 43، رد عليه مهدي أبو عرمانة بهدف التعادل للضيوف بالدقيقة 45.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد خدمات خانيونس إلى 14 نقطة في المركز السابع، وحصل خدمات جباليا على النقطة 11 بالمركز 11، وقبل الأخير.

بدوره، تعادل المجمع الإسلامي مع نظيره خدمات البريج بدون أهداف في ملعب فلسطين بمدينة غزة، ليصل رصيد المجمع إلى 16 نقطة في المركز السادس، وحصل البريج على النقطة 12، ليحتل المركز العاشر، وبفارق الأهداف خلف الأقصى.

وضمن منافسات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الثانية، تفوق الرضوان على نظيره جماعي رفح بهدف دون مقابل في إستاد خانيونس جنوب القطاع.

وسجل هدف المباراة الوحيد محمد الحديدي في الدقيقة 58، ليمنح فريقه النقطة 18، ليحتل المركز السادس "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف الرباط، وتوقف رصيد الجماعي عند 14 نقطة بالترتيب التاسع "مؤقتًا"، وبفارق الأهداف خلف القادسية.

وتتواصل مباريات الأسبوع 12 من الدرجة الثانية الثلاثاء، حيث يتقابل القادسية مع الأمل في إستاد خانيونس جنوب القطاع، واتحاد دير البلح مع خدمات المغازي بملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، والمشتل مع اليرموك في ملعب فلسطين بمدينة غزة.

صفا.