سفير أوكرانيا يحتج على عدم تزويد "إسرائيل" لبلاده بمعدات عسكرية

الداخل المحتل-الرأي:

احتج السفير الأوكراني في "إسرائيل" "يفغن كورنيشوك" على عدم تزويد إسرائيل لأوكرانيا بمعدات حماية عسكرية، مرتديا خوذة عسكرية خلال مؤتمر صحفي له، قائلا: "لماذا لا تزودنا إسرائيل بالخوذ؟ هل يمكن أن نقتُل بها؟".



وقال السفير الأوكراني وفق القناة 7 العبرية: "لدينا محادثات طويلة مع الإسرائيليين حول الذخيرة والأسلحة ومعدات الحماية، بما في ذلك الخوذات وأسلحة القناصة- ولم نتلق بعد الموافقة الإسرائيلية على ذلك".



وأشار إلى محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت الوساطة بين بلاده وروسيا، مبينا أن هذه الخطوة مهمة حتى لو كانت الاحتمالات ضعيفة.



وتابع: "حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غادر البلاد خلال يوم السبت للحديث عن السلام هو أمر غير مسبوق"، منوهًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تعتبر القدس مكانًا اختياريًا للتفاوض مع روسيا أيضا.