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سفير أوكرانيا يحتج على عدم تزويد "إسرائيل" لبلاده بمعدات عسكرية

07 آذار / مارس 2022 07:05

سفير اوكرانيا لدى الاحتلال
سفير اوكرانيا لدى الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

احتج السفير الأوكراني في "إسرائيل" "يفغن كورنيشوك" على عدم تزويد إسرائيل لأوكرانيا بمعدات حماية عسكرية، مرتديا خوذة عسكرية خلال مؤتمر صحفي له، قائلا: "لماذا لا تزودنا إسرائيل بالخوذ؟ هل يمكن أن نقتُل بها؟".
 
وقال السفير الأوكراني وفق القناة 7 العبرية: "لدينا محادثات طويلة مع الإسرائيليين حول الذخيرة والأسلحة ومعدات الحماية، بما في ذلك الخوذات وأسلحة القناصة- ولم نتلق بعد الموافقة الإسرائيلية على ذلك".
 
وأشار إلى محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت الوساطة بين بلاده وروسيا، مبينا أن هذه الخطوة مهمة حتى لو كانت الاحتمالات ضعيفة.
 
وتابع: "حقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غادر البلاد خلال يوم السبت للحديث عن السلام هو أمر غير مسبوق"، منوهًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تعتبر القدس مكانًا اختياريًا للتفاوض مع روسيا أيضا.

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