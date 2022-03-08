كيفية تقييد شخص ما مؤقتًا من التعليق على منشوراتك على انستجرام



يسمح انستجرام لمستخدميه بالحد مؤقتًا من التعليقات والرسائل غير المرغوب فيها من الحسابات الأخرى، وقد يكون هذان الحسابان إما قد بدأا في متابعتك في الأسبوع الماضي أو لا يتابعك على الإطلاق، ويقول انستجرام إن هذه الميزة مفيدة عندما يشعر المستخدم بأنه يتعرض للمضايقة عبر الإنترنت.



وفي البداية، يمكن أن تصل فترة الحد إلى أربعة أسابيع، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تمديدها لفترة طويلة كما يريد المرء، أيضًا، تجدر الإشارة إلى أن الحسابات التي يختار المرء تقييدها لا يزال بإمكانها التعليق على منشوراتها، ومع ذلك، سيتم إخفاء هذه التعليقات ما لم يوافق عليها المستخدم.

وبالمثل، سيتم أيضًا إخفاء الرسائل المرسلة بواسطة هذه الحسابات المحدودة. سيكون لدى المستخدمين خيار إما تجاهل أو مراجعة هذه التعليقات والرسائل.



إليك دليل خطوة بخطوة حول كيفية تقييد الآخرين مؤقتًا من التعليق على مشاركاتك على انستجرام:

1. اذهب إلى انستجرام واضغط على ملف التعريف أو صورة ملفك الشخصي

2. اضغط على المزيد من الخيارات في الجزء العلوي الأيسر، ثم اضغط على الإعدادات.



3. اضغط على الخصوصية، ثم اضغط على الحدود.



4. الآن، انقر فوق متابعة في الجزء السفلي.



5. يتم تشغيل الحسابات التي لا تتابعك والمتابعين الجدد تلقائيًا، إذا كنت لا تريد تقييد أحد هذه الأنواع من الحسابات، فانقر فوق تشغيل لإيقاف تشغيله.



6. يمكنك أيضًا اختيار الوقت الذي تريد فيه تقييد التعليقات غير المرغوب فيها، للقيام بذلك، انقر فوق تحديد لـ وانتقل إلى عدد الأيام أو الأسابيع التي ترغب في تقييد التعليقات والرسائل لها، ثم انقر فوق تعيين تذكير، انقر فوق تشغيل للتأكيد.





