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كلية مجتمع الأقصى تختتم فعاليات معرضها القدس روح فلسطين

08 آذار / مارس 2022 01:41

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غزة-الرأي

 اختتمت كلية مجتمع الأقصى معرض (القدس روح فلسطين) والذي جاء بمشاركة كبيرة من الطلبة طوال مدة ثلاثة أيام في فرع الكلية بغزة.

وضم المعرض مجسما للقدس ولوحات تجسد أبواب ومدارس ومصاطب وأسبلة المسجد الأقصى , إضافة إلى مجسمات لرمز الأقصى الشيخ رائد صلاح ودرة الأقصى هنادي حلواني تقديرا لجهودهم في خدمة المسجد الأقصى والدفاع عنه.

وأوضحت د.عدلات الشيخ المشرفة على تنظيم المعرض، أن المعرض المقدسي يؤكد على الارتباط الوجداني بين المدينة المقدسة وسكان قطاع غزة ، الأمر الذي يتطلب منا مواصلة المزيد من الفعاليات لترسيخ مكانة وأهمية القدس لدى الطلبة وإطلاعهم على حجم المعاناة التي يعيشها المقدسيين وأن نتحد للتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى لافتة إلى أنه لا بد من تكثيف الفعاليات التضامنية الداعمة للقدس وأهلها

وذكرت د.الشيخ أن هذه الفعالية نظمها طالبات العلاقات العامة تزامنا مع ذكرى الاسراء والمعراج الذي يؤكد على مكانة المسجد الأقصى المبارك بتطبيق عملي ضمن مساق تنظيم المناسبات.

بدورهم ،أشاد الطلبة بالمعرض وتنظيمه وكأن لسان حالهم يعكس مدى ارتباطهم وشوقهم لرؤية المسجد الأقصى حقيقة عن قرب.

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كلية مجتمع الأقصى تختتم فعاليات معرضها القدس روح فلسطين

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