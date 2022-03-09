كيفية تدوير شاشة أيفون وإصلاح الخلل عند عدم استجابتها

إذا كنت تريد لف الشاشة إلى الجهة الأفقية بدلا من العرض العمودى على شاشة أيفون، سواء كنت تتابع نتفليكس أو تشاهد صورًا عالية الدقة أو تلعب لعبة، فيمكنك تدوير شاشتك عبر عملية سريعة لا تستغرق سوى بضع ثوانٍ، وهنا نقدم لكل ما تحتاج إلى معرفته، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، وكذلك الحل في حال امتناع الهاتف عن الاستجابة.

كيفية تدوير شاشة أيفون

افتح تطبيقًا يدعم العرض الأفقي، مثل يوتيوب أو نتفليكس، بدلاً من إمساك هاتفك بالاتجاه الرأسي العادي، قم بتدويره على جانبه، ويجب أن يتم تدوير المحتوى الموجود على شاشتك الآن في الوضع الأفقي.

إذا لم يتم تدوير شاشتك، فقد يكون ذلك بسبب قفل الاتجاه لديك، وإليك كيفية قفل أو إلغاء قفل هذه الميزة:



1. لتعطيل قفل دوران الشاشة، قم بإلغاء قفل جهاز أيفون بحيث تكون على الشاشة الرئيسية واسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة للكشف عن مركز التحكم.



2. حدد موقع الرمز الذي يظهر عليه قفل صغير به سهم ملتف حوله، إذا كان قفل دوران الشاشة نشطًا، فسيظهر هذا مميزًا، اضغط عليه لإلغاء تمييزه، مما سيؤدي إلى تعطيل قفل دوران الشاشة والسماح لشاشتك بالدوران بحرية.



3. عند الانتهاء، اضغط فوق أي مساحة غير مستخدمة خالية من الأزرار على الشاشة للعودة إلى شاشتك الرئيسية، وعند تدوير هاتفك فعليًا إلى الوضع الأفقي، يجب أن يستجيب.



ما يجب عليك فعله إذا لم يتم تدوير شاشة أيفون

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن نظام التشغيل iOS وتطبيقات معينة مثل نتفليكس ويوتيوب تدعم تدوير الشاشة، فلن تقوم جميع التطبيقات بذلك.

إذا تأكدت من تعطيل قفل تدوير الشاشة Screen Rotation Lock على هاتفك، فمن المحتمل أن التطبيق المعني قد لا يسمح بإعادة توجيه شاشتك.



إذا كنت متأكدًا من أن أحد التطبيقات يدعم تدوير الشاشة ولكنه لا يعمل على جهاز أيفون، فلديك خياران لمحاولة حل المشكلة بنفسك.



1. اغلق التطبيق واعد فتحه، تواجه التطبيقات أحيانًا بعض الثغرات وتحتاج إلى إعادة التشغيل.



2. أعد تشغيل جهازك، قد تكون التكنولوجيا صعبة في بعض الأحيان، كما أن إعادة التشغيل البسيطة تمنح هاتفك فرصة لتصحيح الأمور، فلا يوجد سبب أو قافية توضح سبب نجاح هذا الأمر، ولكنه غالبًا ما يعمل.



3. اتصل بدعم أبل، إذا قمت بإعادة تشغيل جهازك وتعطيل قفل تدوير الشاشة ولكن لا تزال شاشتك لا تدور، فقد يكون الوقت قد حان للاتصال بدعم أبل لإصلاح المشكلة.



قد يحتوي هاتفك على مقياس تسارع مكسور أو مشكلة أخرى تحتاج إلى متخصص لإصلاحها، فيعد نقل هاتفك إلى متجر أبل المحلي أو متجر إصلاح أبل المعتمد هو الخطوة في هذه الحالة لإصلاح المشكلة.