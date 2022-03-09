بطولة مصر: الزمالك يشدد الخناق على بيراميدز والاهلي

شدد الزمالك الخناق على بيراميدز المتصدر والاهلي مطارده المباشر عندما تغلب على ضيفه الجونة الاثنين بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.



وسجل الزمالك هدفيه في الدقائق الـ20 الأولى من المباراة التي تابعها مدربه الجديد البرتغالي جوزفالدو فيريرا خليفة الفرنسي باتريس كارتيرون المقال من منصبه بالتراضي عقب الخسارة امام الوداد البيضاوي المغربي 1-3 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وأكد الزمالك استعداد لاستضافة بطل المغرب الجمعة في الجولة الرابعة من المسابقة القارية التي كسب فيها الفريق المصري نقطتين فقط وبات مهددا من الخروج خالي الوفاض منها حيث يتخلف بفارق خمس نقاط عن بترو أتلتيكو الأنغولي المتصدر وأربع نقاط خلف الوداد.



وسجل إمام عاشور (16) وأحمد سيد “زيزو” (18) هدفي الزمالك، وعمرو السعداوى (45+2 من ركلة جزاء) هدف الجونة.



وهو الفوز الثاني تواليا للزمالك بعد الاول على فيوتشر في مؤجل من المرحلة العاشرة، والثاني بقيادة مدربه المؤقت أسامة نبيه الذي سيترك القيادة الفنية لفيريرا بداية من المباراة القادمة أمام الوداد.



وعزز الزمالك موقعه في المركز الثالث برصيد 25 نقطة من 11 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف بيراميدز المتصدر من 10 مباريات وبفارق الاهداف خلف الاهلي الذي لعب تسع مباريات فقط، بينما تجمد رصيد الجونة عند 14 نقطة في المركز العاشر.



ويلتقي الاهلي وبيراميدز الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة.



ومنح عاشور التقدم للزمالك من تسديدة قوية اثر كرة من المغربي اشرف بن شرقى (16)، وأضاف زيزو الثاني بعد دقيقتين اثر تمريرة رائعة من عاشور معززا رصيده في صدارة الهدافين بثمانية أهداف.



وقلص الجونة الفارق قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء نتيجة مخالفة ارتكبها محمود علاء بحق عمرو طارق فانبرى لها السعداوى على يسار محمد أبو جبل.



وسقط الإسماعيلي مجددا في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فاركو بملعب الاسماعيلية.



وهي المباراة الثانية عشرة تواليا التي يفشل فيها الاسماعيلي في تحقيق الفوز في سابقة في تاريخ مشاركاته في الدوري، رغم تغيير ثلاثة اجهزة فنية منذ بداية الموسم الحالي بداية من طلعت يوسف ثم الارجنتيني خوان براون واخيرا المدير الفني الحالي حمد ابراهيم الذي قاده في ثلاث مباريات (تعادلان وخسارة).



ورفع الاسماعيلي رصيده الى 5 نقاط في المركز الاخير، وفاركو الى 16 نقطة في المركز السابع.



وواصل البنك الأهلي صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه مصر المقاصة 1-صفر بملعب بتروسبورت في القاهرة.



وانتظر البنك الأهلي حتى الدقيقة 62 لتسجيله هدف الفوز عن طريق ناصر منسي القادم من بيراميدز في الانتقالات الشتوية، مستغلا عرضية أسامة إبراهيم حولها بتسديدة مقصية سكنت شباك الحارس محمد مجدي.



ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 17 نقطة وتقدم الى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.