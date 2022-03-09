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كوخافي يصل البحرين في زيارة مفاجئة

09 آذار / مارس 2022 08:07

الداخل المحتل-الرأي:

وصل رئيس أركان جيش الاحتلال، "أفيف كوخافي"، اليوم الأربعاء إلى البحرين، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمن في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش "أفيخاي أدرعي"،  "إن كوخافي "وصل هذا المساء إلى مملكة البحرين بزيارة تاريخية حيث تم استقباله رسميا من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي. كما التقى مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين".

وأوضح أن كوخافي سيلتقي بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر في مقر الأسطول في البحرين.
 
وأشار إلى أن "هذه الزيارة تضاف إلى سلسلة اجتماعات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية".

عكا.

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