"طب الإسلامية بغزة" يناقش النهوض بالتعليم الطبي في فلسطين"

غزة- الرأي

عقدت كلية الطب بالجامعة الإسلامية ورشة عمل بعنوان:” نحو نهضة قيمية في التعليم الطبي في فلسطين”،ضمن المتابعة لمخرجات مؤتمر الكلية التاسع من أجل "تطوير التعليم الطبي في فلسطين" ، وذلك بدعم من الشركة المتطورة للأدوية، وبمشاركة عدد من الشخصيات ذات العلاقة بما في ذلك ممثلين عن وزارة الصحة ونواب في المجلس التشريعي وممثلين عن اللجنة الوطنية لتعزيز القيم والمجلس الطبي الفلسطيني وعدد من الخبراء التربويين من كلية التربية بالجامعة.



في الجلسة الافتتاحية أشار أ. د عبد الرؤوف المناعمة في كلمته إلى أهمية عقد مثل هذه الورشات التي تأتي بهدف التركيز على القيم التي لابد أن يمتلكها كل من يلتحق للعمل في المجال الطبي والتأسيس لمعايير واضحة وجلية ترتبط بالطب والعمل على تعزيزها سلوكياً وفعلياً على أرض الواقع.



كما أعرب د. محمد زقوت مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية في كلمته ممثلاً عن الوزارة عن شكره لكلية الطب بالجامعة الإسلامية التي تميزت بطرح قضايا استراتيجية متعلقة ببيئة العمل الصحي والتي تهدف إلى تطوير الكادر الصحي في مجالات متعددة، كما أكد على اهتمام الوزارة بتعزيز البعد القيمي والأخلاقي لدى العاملين في الطواقم الصحية.



وقدم د. فضل نعيم عميد الكلية ورقة عمل بعنوان "منظومة القيم في التعليم الطبي"، حيث أكد فيها على ضرورة استحضار عدد من القيم الهامة التي تسعى كليات الطب إلى تعزيزها لدى طلابها، والتي تشكل أساساً للوصول إلى "الاحترافية" في الممارسة الطبية.



كما استعرض أ. د. حمدان الصوفي استشاري أصول التربية بالجامعة الإسلامية، نموذجاً مقترح حول آليات دمج القيم في المناهج في كليات الطب وأكد أن هذا الامر يتطلب التدرج في مراحل تطبيق متعددة تبدأ بالفهم لهذه القيم لتتحول إلى قناعات تؤثر بشكل مباشر بعد ذلك على السلوك لتصبح عادة.



وعرض عمر النجار طالب الطب في المستوى الخامس، نتائج دراسة ميدانية أجريت على طلبة كلية في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر حول "تصوّر طلبة الطب في قطاع غزة عن القيم الطبية المهنية"، التي بيّنت أن أكثر من 75٪ من الطلاب اتفقوا على أهمية تطبيق القيم والمهارات الطبية في الممارسة السريرية، وخلصت الدراسة إلى الحاجة لمعرفة المزيد عن القيم والمهارات التي تُعنى بشخصية الطبيب نفسه، مثل قيم الوعي الذاتي، وإدارة تضارب المصالح والتطوير المهني المستمر،



وأوصت الورشة إلى أن تكون المنظومة القيمية في التعليم الطبي منطلقة من الشريعة، وضرورة تعزيز منظومة القيم على كافة المستويات التعليمية في المدرسة والجامعة والمستشفى، والتركيز على القيم التي يمتلكها الطالب قبل التحاقه بكلية الطب ومحاولة تعزيزها خلال فترة الدراسة.



كما وأوصت الورشة بضرورة عمل دراسة حول واقع القيم في وزارة الصحة للأطباء العاملين وعقد دورات منتظمة للأطباء العاملين في المستشفيات لترسيخ مبدأ القدوة وتعزيز مبدأ المكافأة للملتزمين.



وفي ختام الورشة أكد د. نعيم على ضرورة المواصلة في عقد ورشات مشابهة في كافة المستويات من أجل الوصول إلى واقع طبي تهيمن عليه القيم والأخلاق الحميدة للوصول إلى خدمة صحية متكاملة لأبناء شعبنا الفلسطيني.