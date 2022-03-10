طالبات كلية مجتمع الأقصى ينفذن فعالية رسم البسمة للأطفال اليتامى

غزة- الرأي

نفذت طالبات كلية مجتمع الأقصى فعالية ترفيهية للأطفال اليتامى في معهد الأمل للأيتام، بعنوان " رسم البسمة" لرسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام، كتطبيق عملي ضمن مساق تنظيم المناسبات.



واشتملت الفعالية على عدة أنشطة تفريغ ومسابقات وألعاب مع الفتيات المتواجدات في المعهد، وفي نهاية الفعالية تم توزيع الجوائز والهدايا على الأطفال الفائزين.



وهدفت هذه الفعالية إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال اليتامى الذين حرموا من أعظم بهجة في الحياة ألا وهي نعمة الأب والأم، ونقلهم من جو الروتين إلى جو الفرح والمرح وللترفيه عنهم وإعطائهم الأمل في الحياة.



وأوضحت الطالبة هالة سالم إحدى منسقي هذه الفعالية، أنها تأتي بدافع حب الخير والرغبة في رسم البسمة على وجوه الأطفال، معبرةً أن شعورها لا يوصف، وتشعر بإنسانيتها، عندما تقدم شيئًا مميزًا للمجتمع خاصة الأطفال، قائلة:" أنه لا يوجد شعور أجمل من مشاهدتك لطفل يضحك بسببك وأن تشعره بوجوده".



وعبرت الطالبة سالم وفريقها عن سعادتها بنجاح الفعالية كونها أول فعالية يقمن بتنظيمها كتدريب عملي ضمن مساق تنظيم المناسبات، مشيرة إلى أنهن استفدن من التجربة رغم بعض الإشكاليات التي واجهتهن أثناء التخطيط للفعالية واستفدن من الأخطاء التي مررن بها.



من جانبهن، أبدت الفتيات الرغبة كبيرة للمشاركة والانخراط في هذه النشاطات وعبروا عن سعادتهم بالألعاب، وشكرت إدارة معهد الأمل على منحهم الفرصة في رسم البسمة على وجوه الأطفال.