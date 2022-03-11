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برشلونة بعد التعادل مع جالاتا سراى: الحسم مؤجل للقاء العودة فى إسطنبول

11 آذار / مارس 2022 03:13

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أكد نادى برشلونة الإسبانى أن حسم التأهل لدور الثمانية من بطولة الدورى الأوروبى، تأجل إلى لقاء العودة أمام جالاتا سراى التركى، فى إسطنبول، وذلك بعد تعادل الفريقين فى ملعب الكامب نو، مساء الخميس، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وكتب حساب برشلونة الرسمى، عبر تويتر عقب نهاية المباراة: "الحسم مؤجل إلى لقاء العودة فى إسطنبول الأسبوع المقبل".

وتعادل فريقا برشلونة ضد جالاتا سراى المحترف بين صفوفه الدولى المصرى مصطفى محمد سلبياً خلال المباراة التى أقيمت مساء الخميس على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدورى الأوروبى للموسم الحالى 2021-2022، وشارك مصطفى محمد فى التشكيل الرسمى للمباراة وقدم أداء جيداً.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس على معلب "تورك تليكوم أرينا" بإسطنبول فى تركيا.

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