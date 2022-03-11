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"الاقتصاد" تنشر أسعار المواد التموينية للمستهلك في مارس

11 آذار / مارس 2022 08:21

غزة – الرأي

نشرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة اليوم الجمعة، قائمة استرشادية للمواد التموينية الأساسية للمستهلك عن شهر مارس الحالي للاطلاع عليها والإبلاغ عن غير الملتزمين بها.

ودعت الوزارة في بيان المواطنين للإبلاغ عن أي تاجر يرفع الأسعار ولا يلتزم بالقائمة الاسترشادية من خلال مكاتبها الفرعية في كافة المحافظات أو الرقم المجاني أو عبر تطبيق بلاغ اقتصادي.

وبينت أن كل من يخالف أسعار القائمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة أن القائمة سيعمل بها حتى نهاية الشهر الحالي.
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