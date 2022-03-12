محمد صلاح فى مهمة جديدة مع ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفاً ثقيلاً على برايتون فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-22.

ويخوض ليفربول المباراة لحسم نقاطها الثلاث من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، والضغط على مانشستر سيتي فى صراع الصدارة.

ويأمل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تفادى الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة إنتر ميلان الإيطالي الأخيرة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا والتى خسرها بهدف دون رد على ملعب آنفيلد، وإن كانت الخسارة لم يكن لها تأثير على الريدز في مشوار التأهل إلى ربع النهائي، خصوصا أنه تفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صدارة مانشستر سيتي، مع وجود مباراة مؤجلة للريدز، حيث إن السيتيزينز لعب مباراة أكثر.

وحصد ليفربول الـ63 نقطة بعدما خاض 27 مباراة نجح في الفوز في 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين وسجل 71 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

وينتظر محمد صلاح المشاركة أساسيا أمام برايتون، من أجل زيادة غلته التهديفية في صراع صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والذي يتربع على عرشه برصيد 19 هدفا، يليه زميليه في الفريق ساديو ماني وديوجوتا برصيد 12 هدفا.

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول مباراة برايتون بتشكيل مكون من: أليسون بيكر في حراسة المرمي، وروبرتسون وماتيب وفان ديك وألكسندر أرنولد في خط الدفاع، وهندرسون وفابينيو وتياجو ألكانتارا في خط الوسط، ومحمد صلاح ودييجو جوتا وساديو ماني في خط الهجوم.

في المقابل، يدخل برايتون المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث، من أجل محو السجل المخيب الذي يعيشه الفريق في الآونة الأخيرة، بخسارة أربع مباريات متتالية، ما جعله يتراجع في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث إنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

وخاض برايتون 27 مباراة حتى الآن، نجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر في 8 مباريات ونجح لاعبوه في تسجيل 26 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.