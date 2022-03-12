أتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته فى الدوري الإسباني بثنائية ضد قادش

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصار غاليا على نظيره قادش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2021-2022.

افتتح جواو فيليكس التهديف للروخي بلانكوس في الدقيقة الثالثة ثم أدرك ألفارو نيجريدو التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 45، قبل أن ينجح رودريجو دى بول في تسجيل هدف الفوز لأتلتيكو مدريد بالدقيقة 68.

بهذه النتيجة، يتقدم أتلتيكو مدريد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، فيما يحتل فريق قادش المركز الـ 18 هذا الموسم، برصيد 24 نقطة.

حقق فريق أتلتيكو مدريد 3 إنتصارات متتالية على كل من أوساسونا وسيلتا فيجو وريال بيتيس بالجولات الـ 25 و26 و27 على الترتيب.

كان أتلتيكو مدريد قد تعادل 1-1 ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “اولد ترافورد”، يوم 23 فبراير الماضي.

وسيخوض فريق أتلتيكو مدريد مهمة صعبة أمام مانشستر يونايتد في ملعبه ووسط حماهيره بملعب "أولد ترافورد"، من أجل إنتزاع بطاقة التأهل إلي الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.