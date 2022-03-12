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الاحتلال يرفع حالة التأهب شمال فلسطين المحتلة

12 آذار / مارس 2022 05:17

القبة الحديدية
القبة الحديدية

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت وسائل إعلام عبرية، أن جيش الاحتلال رفع مستوى التأهب الأمني في شمال فلسطين المحتلة، تحسبًا "لأي رد إيراني محتمل على القصف الإسرائيلي على دمشق، الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل ضابطين من الحرس الثوري ".

وقالت قناة "كان" العبرية: إن "الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في أوساط منظومات الدفاع الجوي، وسلاح الجو وأجهزة الاستخبارات".

الأربعاء الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل اثنين من ضباطه بقصف "إسرائيلي" جوي، استهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدًا الاحتلال بدفع "ثمن جريمتها".

ويشار إلى أن الطيران الحربي للاحتلال يشن غارات جوية بين الحين والآخر على أهداف داخل الأراضي السورية، تصاعدت منذ عام 2011، وتسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة مدنيين.

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