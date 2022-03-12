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الاحتلال يعين قنصل جديد في مكتبه بالمغرب

12 آذار / مارس 2022 07:53

الاحتلال والمغرب
الاحتلال والمغرب

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن نائب رئيس بعثة الاحتلال في العاصمة المغربية الرباط، "إيال دافيد"، أمس الجمعة، تعيين "دوريت أديداس" في منصب قنصل ورئيسة الإدارة بمكتب الاتصال الإسرائيلي، في المغرب.
 
وقال دافيد، عبر تغريدة له على تويتر: "بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي دامت 30 سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية في منصبها الجديد".
 
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الاحتلال والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع الاحتلال خلال العام 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما بات يُعرف بـ"اتفاقات إبراهيم".

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