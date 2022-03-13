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بطولة فرنسا: ليل يفشل في دخول المقاعد الاوروبية

13 آذار / مارس 2022 08:59

بطولة فرنسا: ليل يفشل في دخول المقاعد الاوروبية
بطولة فرنسا: ليل يفشل في دخول المقاعد الاوروبية

فشل ليل في الصعود الى أحد المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية باكتفائه بالتعادل السلبي ضد ضيفه سانت إتيان الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وبعد انتصارين تواليًا في المرحلتين السابقتين أمام ليون 1-صفر وكليرمون فيران برباعية نظيفة، عاد ليل ليتعثر مجددًا، علمًا أنه حافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الخامسة تواليًا في الدوري منذ سقوطه على أرضه ضد باريس سان جرمان 1-5 في المرحلة الثالثة والعشرين.

وكان ليل يمني النفس بحصد النقاط الثلاث للتحضير بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الاوروبي بعد خمسة أيام أمام تشلسي الانكليزي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (فاز تشلسي 2-صفر ذهاباً).
كما تلقى حامل اللقب ضربة معنوية باصابة صانع العابه البرتغالي ريناتو سانشيس الذي خرج في بداية المباراة جراء اصابة في فخذه الأيسر (20)، حيث بات من المرجح ألاّ يشارك أمام تشلسي الأربعاء.

وبات في رصيد ليل 43 نقطة في المركز السادس ليفشل في الارتقاء الى المركز الخامس على حساب ستراسبورغ (44 نقطة)، آخر المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية والذي يستضيف موناكو الاحد.
من جهته، رفع سانت إتيان الذي يصارع لعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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