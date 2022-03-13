كلية مجتمع الأقصى تنظم فعالية حكاية صورة

غزة-الرأي

نظمت طالبات كلية مجتمع الأقصى قسم العلاقات العامة فعالية بعنوان " حكاية صورة "وذلك لأهمية الصورة الفوتوغرافية في توثيق الأحداث والمشاعر والأفكار، لأنها تشكل الجزء الأكثر وضوحا في الذاكرة.

بدوره ، تطرق الصحفي محمد البابا مصور الوكالة الفرنسية خلال محاضرة القاها ضمن الفعاليه الى أساسيات التصوير الصحفي وتعلّم تقنياته وأسراره سواء عبر الكاميرا أو الجوال الذي فرض نفسه في ظل عصر التكنولوجيا وتطور تأثيره على وسائل الإعلام.

وقدم البابا شرحا مفصلا عن كيفية تكوين سيناريو القصة المصورة ووضع العنوان المناسب لها وتحديد عناصر الصورة والتركيز على تفاصيل الصورة بما فيها لغة الجسد والحركة، وأنواع اللقطات وأهمية اختيار زاوية التصوير الصحيح وأهم الأخطاء التي قد يقع بها المصور وكيفية التعامل معها.

كما تناول أوضاع تصوير الأشخاص البورتريه، والتصوير القريب، والتصوير الليلي والبانورامـــا، مشيرًا إلى أن أساسيات التصوير واحدة في جميع الحالات والأهم أن يتقن المصور اختيار الزاوية الصحيحة وعامل الإضاءة وعامل التركيز واختيار خط الأفق، والحرص على ثبات الكاميرا أثناء التصوير، وتوفر عنصر الإبداع في اقتناص فكرة جديدة للصورة.

وضمت الفعالية العديد من الصور الفوتوغرافية للعديد من المصورين سواء الصور الصحفية أو الجمالية التي أبدت الطالبات تعليقها عليها والتعرف على الرسالة التي توجهها للجمهور بالمشاركة مع المصور محمد البابا.

وفي ختام الفعالية نصح البابا الطالبات بالاهتمام بالجانب العملي واستغلال الوقت في متابعة السوشيال ميدا في مشاهدة الأفلام والصور التي تزيد من مهاراتهم في التقاط الصور، وكذلك الاستفادة من التقنيات التي توفرها تطبيقات الاعلام الجديد مثل الانستغرام والتوكتوك التي توفر خاصية تصوير القصة المصورة والاختزال والمونتاج بطريقة سهلة وجذابة.