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كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعوية حول الابتزاز الالكتروني

13 آذار / مارس 2022 02:19

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعوية حول الابتزاز الالكتروني
كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعوية حول الابتزاز الالكتروني

غزة- الرأي


نظمت طالبات العلاقات العامة والإعلام ، محاضرة توعوية بعنوان الابتزاز الالكتروني وكيفية الحماية منه التي ألقتها المقدم الحقوقي /عاهدة  الخضري (مديرة شرطة غزة النسائية) وذلك في  كلية  مجتمع الاقصى للدراسات المتوسطة.

وتحدثت المقدم الحقوقي عاهدة الخضري، عن  عدة محاور أهمها التعريف بالابتزاز الالكتروني وأنواعه وطرق الوقاية والعلاج منه.


وتطرقت الخضري إلي المخاطر التي تواجه الطالبات في الابتزاز الالكتروني وكيفية الحماية منها ، كما سردت بعض القصص من واقع الحياه التي نعيشها لأخذ العبرة منها.


وأشارت أ. الخضري إلى الحرص و عدم  استعمال التكنولوجيا بالجانب السلبي التي يتم من خلاله ابتزاز الشخص وكيفية الحماية بما يفيدنا .


واختتمت المحاضرة بالتأكيد على استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح وكيفية الحماية من الابتزاز الالكتروني إذا وقع فيه أحد .


وفي نهاية اللقاء كرمت طالبات العلاقات العامة المقدم عاهدة الخضري على جهودها المبذولة لإلقائها هذه المحاضرة التوعوية.

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كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعوية حول الابتزاز الالكتروني

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