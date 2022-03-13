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الاحتلال يكتشف نفقاً في صفد استخدمته المقاومة عام 1948

13 آذار / مارس 2022 07:39

النفق المكتشف
النفق المكتشف

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت حفريات تجريها سلطات الآثار التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن نفق استخدمته المقاومة، في مدينة صفد المحتلة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن النفق المكتشف في صفد يعود تاريخ تأسيسه إلى حرب عام 1948 بين الثورة الفلسطينية والعصابات الصهيونية.

وقالت إن النفق الذي اكتشفه باحثون من "كلية صفد" بالتعاون مع سلطة الآثار التابعة لدولة الاحتلال كان يهدف لتنفيذ عملية فدائية من حي الرمانة ضد العصابات الصهيونية في الحي اليهودي بالمدينة.

وزعمت الصحيفة أن النفق لم يستخدم خلال الحرب بعد انهياره جراء الأمطار، وكشفت أن وثائق لعصابات "الهاغاناة" عن الحرب 1948، نقلت عن عناصر فيها سماعهم أصوات طرقات تحت الأرض، وبعد أن حاولوا إلقاء قنبلة يدوية داخل النفق وجدوه منهاراً بفعل الأمطار.

وشهدت مدينة صفد مقاومة شرسة من قبل الفدائيين الفلسطينيين والعرب، وارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بشعة فيها، وأجبرت كل سكانها على الهجرة منها.

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