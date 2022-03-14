فينغر ينصف صلاح في معركته التفاوضية مع ليفربول

أظهر المدرب الفرنسي الشهير آرسن فينغر، انحيازه للنجم المصري محمد صلاح، في معركة الأخير التفاوضية مع إدارة ناديه ليفربول، بشأن البنود الشخصية في عقده الجديد، وذلك في مقابلة حصرية لكشاف النجوم مع شبكة “بي إن” القطرية، تغزل خلالها في الفرعون وبالتطور الهائل في مستواه منذ بداية الموسم وحتى هذه اللحظة.

ووصف مدرب آرسنال التاريخي، قائد المنتخب المصري بـ “أفضل لاعب في العالم” في الوقت الراهن، معتبره مزيجا من الثنائي الفضائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، مستشهدا بعروض المو الهوليودية هذا الموسم، بجانب أرقامه القياسية وإحصاءاته المذهلة، آخرها تعزيز مكانه في صدارة هدافي البريميرليغ بـ20 هدفا، مبتعدا بستة أهداف عن أقرب مطارديه زميليه في الهجوم ساديو ماني وديوغو غوتا والمدمر كريستيانو رونالدو.

وعندما سُئل فينغر عن رأيه في مستوى صلاح وأزمة تجديد عقده التي تتصدر عناوين الصحف العالمية في الوقت الحالي، فأجاب قائلا “صلاح الآن مزيج من رونالدو وميسي، الآن يستطع التراقص بالكرة وقد تطور كثيرا، ومن الواضح أنه منذ بداية الموسم وحتى بطولة أفريقيا، كان أفضل لاعب في العالم، وقد أثبت ذلك بتسجيل العديد من الأهداف الاستثنائية، لذا لا يمكنك أبدا التفريط في صلاح أو ماني، لأنهما الآن جزء من تاريخ النادي”.

وتأتي تصريحات أستاذ المدربين، تزامنا مع ظهور أولى مؤشرات انهيار المفاوضات بين الطرفين، بعد تصريحات مدرب الفريق يورغن كلوب، التي أشار خلالها إلى أن النادي حاول جاهدا غلق هذا الملف، لكن اللاعب ووكيله يرفضان بشكل قاطع العروض المقدمة من قبل الإدارة، وهو ما أثار رامي عباس، وجعله يرد على المدرب الألماني بتغريدة ساخرة، مرفقة برموز لوجوه تدمع من الضحك، ليفتح الباب على مصراعيه أمام وسائل الإعلام، للتكهن حول مستقبل موكله أكثر من أي وقت مضى.

وتُجمع أغلب المصادر المقربة من أصحاب القرار في “آنفيلد روود”، على أن إدارة النادي عرضت على صلاح ووكيله ما يعادل 450 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي، إلا أنه قوبل بالرفض، لتمسك النجم الكبير بالحصول على راتب لا يقل بأي حال من الأحوال عن نصف مليون بنفس العملة، بخلاف حوافز الفوز ونسبة الأهداف ومكافآت أخرى، أشبه بالمتغيرات عند حصوله على جائزة فردية عالمية، مثل “الأفضل” من الفيفا أو “الكرة الذهبية” من مجلة “فرانس فوتبول”.

ويراهن الإعلام في إسبانيا وفرنسا، على خروج أبو صلاح من ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، حال فشلت الإدارة في إقناعه بتجديد عقده الحالي، الذي سينتهي مع حلول صيف 2023، على أن تكون وجهته المحتملة إما الذهاب إلى الليغا عبر بوابة ريال مدريد أو برشلونة، وإما الانتقال إلى باريس سان جيرمان، ليعزز القوة الضاربة لفريق الأحلام في المحاولة القادمة لإنهاء عقدة دوري أبطال أوروبا، وأيضا ليعوض رحيل كيليان مبابي، مع اقترابه من تحقيق حلمه باللعب إلى ريال مدريد، في ظل ثباته على موقفه، بتسويف مفاوضات التجديد، رغم أن عقده سينتهي فور إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري.