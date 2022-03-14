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صحيفة عبرية: أوكرانيا غاضبة من إسرائيل

14 آذار / مارس 2022 03:49

أوكرانيا وإسرائيل
أوكرانيا وإسرائيل

الداخل المحتل-الرأي:

ذكر تقرير عبري، الليلة الماضية أن وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا"، رفض تنسيق محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، يائير لبيد، الأسبوع الماضي، وذلك في ظل الاستياء الأوكراني من الموقف "الإسرائيلي" المتعلق بالحرب التي تشنها روسيا على جارتها السوفيتية السابقة.
 
وأشارت صحيفة "هآرتس"، إلى أن مكتب لبيد حاول تنسيق المحادثة الهاتفية مع نظيره الأوكراني، كوليبا، الذي رفض ذلك الآن، بشكل غير مباشر، إذ تذرع الجانب الأوكراني بأن كوليبا "مشغول بأمور أخرى".
 
وقال المصدر "إن مكتب كوليبا لم يقل لا للجانب الإسرائيلي، بل قال إن الوزير مشغول"، مضيفًا أن المحادثة الأخيرة بين الوزير الإسرائيلي ونظيره الأوكراني كانت منذ حوالي ثلاثة أشهر، قبل اندلاع الحرب بوقت طويل.
 
ولفتت "هآرتس" إلى أن لبيد هو أرفع شخصية في الحكومة "الإسرائيلية" أدانت الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأوضحت أنه فعل ذلك أربع مرات كان آخرها أمس الأحد، في ختام لقائه مع وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، إذ تطرق إلى حول الغزو الروسي وقال إنه "لا يوجد مبرر له، وندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار والهجمات وحل المشاكل حول طاولة المفاوضات".

عكا.
 

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