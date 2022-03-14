وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات وشرطة المرور تطلقان حملة توعوية للحد من السرعة الزائدة وكالة الرأي الفلسطينية غانتس: التعامل مع التهديد الإيراني يجب أن يتسم بالمسؤولية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم مدرسة و8 منازل في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير: رفض التماس للإفراج المُبكر عن الأسير الشوبكي وكالة الرأي الفلسطينية اللواء صلاح يوجه بتكثيف جهود مراقبة الأسواق ومنع احتكار السلع وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تصدر تعليمات للتحقيق في وقائع رفع الأسعار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبحث مع مربي الدجاج تحديد سعر "بيض المائدة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل شرق بيت لحم المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية غانتس: إسرائيل ستكون ملجأً لآلاف اللاجئين وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة عبرية: أوكرانيا غاضبة من إسرائيل
أخبار » الأخبار العبرية

غانتس: التعامل مع التهديد الإيراني يجب أن يتسم بالمسؤولية

14 آذار / مارس 2022 06:58

بيني غانتس
بيني غانتس

الداخل المحتل-الرأي:

قال وزير جيش الاحتلال، "بيني غانتس"، "إن مواجهة العدوان الإيراني، يستلزم المسؤولية من الناحية السياسية، والتصرف بالحكمة والحزم العملياتي، وليس إطلاق الشعارات الفارغة من موقف المتفرج".
 
وأضاف غانتس، في كلمة له خلال مؤتمر "بيغن" السنوي الأمني، "إن إسرائيل اليوم تدافع عن نفسها وتعمل على إزالة أي تهديد وجودي"، مشيرًا إلى أن الوضع في الساحة الدولية حاليًا معقد وأن إيران بصفتها "عدو" تسعى لتدمير إسرائيل.
 
وأوضح، أن "رابين وبيغن أثبتا مرارًا وتكرارًا في القضايا الأمنية تركيزهما على العمل والتعامل مع إيران، وهو ما يتطلب مسؤولية سياسية وسلوكًا حصينًا وأيضًا تصميمًا عمليًا، وليس مجرد إطلاق الدعوات من هنا أو هناك".

عكا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعوية حول الابتزاز الالكتروني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟