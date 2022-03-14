غانتس: التعامل مع التهديد الإيراني يجب أن يتسم بالمسؤولية

الداخل المحتل-الرأي:

قال وزير جيش الاحتلال، "بيني غانتس"، "إن مواجهة العدوان الإيراني، يستلزم المسؤولية من الناحية السياسية، والتصرف بالحكمة والحزم العملياتي، وليس إطلاق الشعارات الفارغة من موقف المتفرج".



وأضاف غانتس، في كلمة له خلال مؤتمر "بيغن" السنوي الأمني، "إن إسرائيل اليوم تدافع عن نفسها وتعمل على إزالة أي تهديد وجودي"، مشيرًا إلى أن الوضع في الساحة الدولية حاليًا معقد وأن إيران بصفتها "عدو" تسعى لتدمير إسرائيل.



وأوضح، أن "رابين وبيغن أثبتا مرارًا وتكرارًا في القضايا الأمنية تركيزهما على العمل والتعامل مع إيران، وهو ما يتطلب مسؤولية سياسية وسلوكًا حصينًا وأيضًا تصميمًا عمليًا، وليس مجرد إطلاق الدعوات من هنا أو هناك".

عكا.

