10 مواجهات متبقية تقود ليفربول إلى لقب الدوري الإنجليزي

عزز ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، وصافته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه فريق برايتون بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما ظهر السبت الماضي على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج للموسم الحالي 2021 – 2022.

واقترب ليفربول مجدداً من غريمه المتصدر مانشستر سيتي، حيث رفع رفقاء محمد صلاح الذى سجل هدفا وخرج مصايا رصيده للنقطة 66، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

فى حين يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 59 نقطة بعد أن حقق انتصارا قاتلا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مباريات الجولة الـ 29 أيضًا، ويحتل آرسنال المحترف في صفوفه النجم المصري محمد النني المركز الرابع برصيد 51 نقطة،بعد أن حقق فوزاً غالياً على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات.

وتعتبر المواجهات المتبقية لفريق ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 10 مباريات بينهما مباراة مانشستر سيتي فإذا تمكن من الفوز فى جميع المباريات بما فيهم السيتي سيحقق اللقب حتما دون النظر إلى نتائج السماوي.

وتأتي مواعيد مباريات ليفربول المتبقية فى الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

أرسنال ضد ليفربول.. 16 مارس

ليفربول ضد واتفورد ..2 أبريل

مانشستر سيتي ضد ليفربول ..10 أبريل

استون فيلا ضد ليفربول ..16 أبريل

ليفربول ضد إيفرتون..23 أبريل

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول..30 أبريل

ليفربول ضد توتنهام هوتسبير..7 مايو

ساوثهامبتون ضد ليفربول..15 مايو

ليفربول ضد وولفرهامبتون ..22 مايو

ليفربول ضد مانشستر يونايتد..مؤجلة ولم يحدد موعدها