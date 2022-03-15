وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شابين برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة ورهط وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على تصميم جديد لمستخدمى أيفون وكالة الرأي الفلسطينية تليجرام يحصل على مميزات جديدة.. تعرف على أبرزها وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: تعمق تأثير الكتلة الهوائية القطبية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إدراج ملف PDF فى Google Docs وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يجب تناول وجبة واحدة متوازنة يوميًا؟ وكالة الرأي الفلسطينية علامات تدل على إصابتك بهشاشة فى العظام وكالة الرأي الفلسطينية ما هى علامات التهاب الأذن عند الأطفال وطرق العلاج؟
أخبار » الأخبار العبرية

حكومة الاحتلال تصادق على مدينتين يهوديتين جديدتين بالنقب

15 آذار / مارس 2022 08:35

القدس المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، على إقامة مدينتين يهوديتين جديدتين في النقب بأراضي عام 48، واحدة للحريديين وأخرى للعلمانيين.

ويشمل المخطط الحكومي الاسرائيلي إقامة مدينة حريدية في النقب باسم "كسيف"، في منطقة بلدة عراد. وستقام في أراضي تل عراد وضواحي بلدة كسيفة العربية، وذلك ضمن السياسات الإسرائيلية الرماية إلى منع توسع بلدات ومدن عربية ومحاصرتها.

كما يشمل المخطط توسيع القرية الزراعية "نيتسانا"، قرب الحدود مع مصر، وتحويلها إلى بلدة لإسكان 2200 عائلة. وفي المرحلة الأولى، ستتم إقامة حي سكني، يشمل "الجالية التربوية الاستيطانية "نيتسانا"، وسيتم توسيع هذه البلدة في مرحلة لاحقة.

كما صادقت الحكومة، على الخطة الخمسية الخاصة بالنقب، بادعاء "تنمية المجتمع البدوي"، بميزانية تقدر بـحوالي 5 مليارات شيكل، والتي تتضمن بند "الإنفاذ"، ما يعني استمرار الممارسات العدائية للمؤسسة الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات هدم البيوت وتجريف الأراضي العربية في النقب، وزراعتها توطئة لمصادرتها.

يذكر أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، إلكين، قرر أن تعود "كيرن كييمت ليسرائيل" إلى عمليات جرف أراضي المواطنين العرب في النقب وتحريشها، وبضمن ذلك أراضي محاذية للقرى العربية مسلوبة الاعتراف.

وقبل نحو شهرين، هب المواطنون الفلسطينيون العرب في النقب، ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية عليهم من خلال عمليات تجريف لأراضيهم وتحريشها، التي نفذتها "كاكال" مدفوعة من أحزاب اليمين. وإثر ذلك دارت مواجهات بين المواطنين العرب في النقب وقوات الشرطة، التي سعت إلى قمع احتجاجاتهم، واعتقلت العشرات من المحتجين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنظم محاضرة توعوية حول الابتزاز الالكتروني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟