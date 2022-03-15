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مفتش شرطة الاحتلال يدعم الشرطة في قتلها الشهداء الثلاثة

15 آذار / مارس 2022 04:18

يعقوب شبتاي.
يعقوب شبتاي.

الداخل المحتل-الرأي:

قال المفتش العام لشرطة الاحتلال "يعقوب شبتاي" إنه يدعم أفراد الشرطة الذين قتلوا اليوم ثلاثة شهداء فلسطينيين في رهط وقلنديا ومخيم بلاطة. 

وكان جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة تقضي بمنح الضوء الأخضر للجنود في مناطق الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.

وقال جيش الاحتلال، في تعقيبه على خروج هذه التعليمات إلى حيز التنفيذ، "سيحتفظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحية في حال شعورهم بخطر يتهدد حياتهم"، ما يعني بشكل واضح القيام بعمليات إعدام ميداني ضد الشبان الفلسطينيين ويشرّع سهولة الضغط على الزناد تحت ذريعة حماية الجنود لأنفسهم أثناء اقتحاماتهم لمناطق الضفة الغربية.

يذكر أن ثلاثة شبان قد استشهدوا صباح اليوم الثلاثاء، عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس، وبلاطة شرق نابلس، فيما استشهد شاب برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة "الإسرائيلية" في مدينة رهط في بئر السبع داخل أراضي عام 1948.

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