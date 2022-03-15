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الإمارات ستُسيّر رحلات يومية إلى تل أبيب اعتبارًا من يونيو

15 آذار / مارس 2022 09:21

طيران الإمارات
طيران الإمارات

وكالات-الرأي:

ذكرت قناة "i24" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن طيران الإمارات سيبدأ بتسيير رحلات يومية إلى تل أبيب اعتبارًا من 23 يونيو/ حزيران المقبل.
 
 وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عدنان كاظم: "نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى مركزنا في دبي، في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة كورونا وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار" حسب القناة،.
 
وأَضاف كاظم، "إن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم وأيضًا إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات لزيارة دبي والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة".

عكا.

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