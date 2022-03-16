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الاتحاد الأوروبي يرجئ تحويل المساعدات السنوية للسلطة

16 آذار / مارس 2022 09:11

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

القدس المحتلة - الرأي:

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الاتحاد الأوروبي، أرجأ مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية.

وذكرت أن ذلك جاء بعد أن فشل الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة فإنه في نيسان / أبريل 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد "إسرائيل" ومحتوى لا سامي.

وفي الأيام الأخيرة جرت مناقشات في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية، وجرى الليلة الماضية التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم، وبالتالي تم تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى.

 

 

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