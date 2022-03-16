أشاد بالسلطة.. الاحتلال يلغي إغلاق الضفة بـ"عيد المساخر"

فلسطين المحتلة - الرأي

أشاد الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون الذي تبذله السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مؤكداً أن جودة التنسيق الأمني قد تحسنت خاصة عن النقاط الساخنة وخلال التظاهرات الغاضبة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة منذ خمس سنوات، أقر وزير الأمن الإسرائيلي "بينى غانتس" عدم فرض أي إغلاق خلال ما يسمى بـ"عيد المساخر".

وبين موقع "وللا" أن قرار "غانتس" جاء بعد عدم معارضة أي واحد من رؤساء الأجهزة الأمنية خلال مشاورات حول الموضوع.

وأفاد بأن القادة الأمنيون أكدوا بأن الهدوء النسبي والاستقرار الأمني الذي يسود المنطقة، يأتي رغم موجة الاعتقالات الأخيرة التي ترافقت مع اشتباكات في مخيمات اللاجئين.

وقال: "فضلت الأجهزة الأمنية تجنب خطوة تفسر على أنها ضغوطات على الشارع الفلسطيني، في ظل الخوف من الآثار الاقتصادية لإغلاق على أكثر من مئة ألف من العاملين في إسرائيل".