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هنية: الإعلان عن بدء إنشاء أكبر صالة مغطاة في فلسطين قريبًا

16 آذار / مارس 2022 05:24

عبد السلام هنية
عبد السلام هنية

وكالات-الرأي:

أعلن مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، عن الحصول على موافقة مبدئية لتمويل إنشاء أكبر صالة رياضية مغطاة على مستوى المحافظات الفلسطينية، بقيمة 5 مليون دولار.

وقال هنية في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "اجتهدنا في لقاء عدة شخصيات رسمية وقدمنا مجموعة من المشاريع التي تخدم الرياضة والشباب، وحصلنا على الموافقة المبدئية لإنشاء الصالة الرياضية المغطاة الأكبر على مستوى فلسطين بمبلغ 5 مليون دولار".

وأشار هنية، إلى أن توجيهات متابعة العمل الحكومي أثمرت عن تخصيص (15) دونما في منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة لإقامة الصالة.

وأوضح أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد بدء وضع المخططات الهندسية الخاصة بالصالة، مبينا أن عام 2024/2023 سيشهد تحقيق الإنجاز الكبير للرياضة الفلسطينية.

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