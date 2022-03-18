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الاتحاد يحسم ديربي دير البلح لصالحه بثلاثية في شباك الخدمات

18 آذار / مارس 2022 08:46

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حسم فريق اتحاد دير البلح ديربي المدينة لصالحه، بعد فوزه على جاره الخدمات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الشهيد محمد الدرة، في ختام مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الثانية الموحد.

وافتتح الخدمات التسجيل أولا عبر لاعبه نادر جروان في الدقيقة الأولى، وسرعان ما عدل أحمد ناجي النتيجة لصالح الاتحاد في الدقيقة الرابعة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، تمكن إبراهيم أبو شكيان من التقدم لصالح الإتحاد عند الدقيقة " ٨١" ، وعزز زميله محمد المنايعة تقدم فريقه بالهدف الثالث عند الدقيقة "٨٧".

وحافظ اتحاد دير البلح على آماله بالمنافسة، على خطف احدى بطاقتي الصعود، حيث وصل للنقطة ٢٨ بفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثاني بيت لاهيا، بينما بقي خدمات دير البلح في المركز الثامن برصيد ١٦ نقطة.

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