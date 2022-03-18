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فوزان لنماء وشباب جباليا بكأس كرة الطائرة

18 آذار / مارس 2022 08:47

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حقق فريق نماء فوزا مستحقا (3_0) على الوحدة، ضمن منافسات بطولة المرحوم خالد أبو القمصان لكرة الطائرة للموسم 2022 للمحافظات الجنوبية، برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك مساء الخميس، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وتمكن نماء من حسم نتيجة الأشواط الثلاثة لصالحه، فجاءت على النحو التالي:

(25_12)، (25_8)، (25_12).

قاد اللقاء تحكيميا: حكم أول عاطف حسونة، حكم ثاني محمد أبو ركبة، مسجل هشام الخطيب، مراقبي الخطوط محمد زقوت وسمير المقيد، لجنة حكام اسامة المقيد، لجنة مسابقات محمد عوكل. 

وفي المباراة الثانية حقق شباب جباليا فوزا إداريا (3_0)، لإنسحاب الكرامة من المباراة.

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