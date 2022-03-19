أتلتيكو مدريد فى ضيافة رايو فاليكانو فى الدوري الأسبانى



يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على ورايو فاليكانو في العاشرة مساء اليوم السبت،على ملعب ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني .



ويسعى رايو فاليكانو للفوز بالمباراة من أجل مواصلة مشواره في البقاء في الدوري الاسباني بالإضافة إلى خطف أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



في المقابل ،يسعى أتلتيتكو مدريد بقيادة سيميوني بكل قوة من أجل تحقيق الانتصار، وحصد ثلاث نقاط يضيفهم لجعبته ليتمكن من تعديل ترتيبه والأقتراب أكثر من الصدارة لينافس على اللقب مرة أخرى، أو الحصول على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة فى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ويدخل أتلتيكو مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد الفوز الذي حققه على مانشستر يونايتد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في المواجهة الحاسمة التي جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر للمسابقة ، والتي تأهل بعدها إلى ربع النهائي.



وأسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية ، بعد أن وقع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وجها لوجه مع أتلتيكو مدريد

الإسباني، واصطدم ريال مدريد الاسباني أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي "حامل اللقب"، بينما وقع ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام بنفيكا البرتغالي وأخيرا يواجه بايرن ميونخ الالماني نظيره فياريال الاسباني.



ويحتل رايو فاليكانو صاحب الأرض والجمهور المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 32 نقطة من خوض 27 مباراة ، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 13 مباراة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 51 نقطة بعدما خاض 28 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتلقى 7 خسائر.



