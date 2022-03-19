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أخبار » الرياضة و الملاعب

رئيس رابطة الليجا: ميسي سيعود إلى برشلونة وقادر على اللعب 3 سنوات أخرى

19 آذار / مارس 2022 08:52

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أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، رغبته في عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، مرة أخرى إلى منافسات الليجا، مشددا على أن لديه قدرة على اللعب بشكل جيد لمدة 3 سنوات قادمة.

وتحدث تيباس في تصريحات لشبكة "ESPN" العالمية، عن اللاعب الذى يرغب في رؤيته في الدوري الإسباني بخلاف مبابي وهالاند، قائلا: "ميسي لديه سنتان أو ثلاث سنوات في مستوى جيد. ميسي بنسبة 80٪ مما رأيناه لا يزال في القمة، أعتقد أنه سيعود إلى برشلونة".

وأضاف قائلا: "أعتقد أن ميسي سيعود إلى برشلونة، إذا عاد إلى إسبانيا بشروط اقتصادية مختلفة تمامًا، وبالتالي لن يكون هذا عبئًا ماديا على برشلونة".

وتابع قائلا: "العلاقة بين ميسي وبرشلونة كانت مثالية وأعتقد أن المصالحة ستولد تنازلات مالية كبيرة لكل الطرفين، أعتقد أنه سيكون أمرًا جيدًا على المستوى الاقتصادي، لكن ليس لدي أي فكرة على المستوى الرياضي".

وكان ميسي قد غادر برشلونة في الصيف الماضى نحو باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع النادى الكتالونى، بسبب فشلهما في التوصل لإتفاق حول تجديد العقد، بسبب الأزمة المادية التي يمر بها النادى.

ويمر النجم الأرجنتيني بفترة صعبة مع باريس سان جيرمان، بعد خروج الأخير من دورى أبطال أوروبا، وتعرضه لصافرات الاستهجان من قبل جماهير النادى الباريسي خلال مواجهة بوردو الأخيرة فى الدورى الفرنسي. 

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