الاحتلال يُشارك في مناورة جوية هي الأكبر منذ سنوات

الداخل المحتل-الرأي:

زعمت القناة "12" العبرية، اليوم السبت، أن دول شرق البحر المتوسط ستجري تدريبات جوية واسعة النطاق.

وادعت القناة العبرية، أن هذه التدريبات هي واحدة من أكبر المناورات في المنطقة في السنوات الأخيرة باسم "أنيوخوس 2022".

وذكرت أنها ستكون بمشاركة أسلحة الجو من الاحتلال، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسلوفينيا، والنمسا، وكندا، كما ستشارك مصر، والكويت، والهند، والمغرب، والسعودية، في المناورة لأول مرة بصفة مراقب.

ونوهت، إلى أن هذه المناورات ذات أهمية كبيرة في ظل الحرب بأوكرانيا والمفاوضات النووية.

عكا.