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"إسرائيل" ستسمح للرئيس الأوكراني بإلقاء خطاب أمام الكنيست

19 آذار / مارس 2022 09:16

إسرائيل تسمح للرئيس الأوكراني بالخطاب أمام الكنيست
إسرائيل تسمح للرئيس الأوكراني بالخطاب أمام الكنيست

الداخل المحتل-الرأي:

ذكر موقع "واللا" العبري، أن الحكومة "الإسرائيلية" سمحت للرئيس الأوكراني  فولديمير زيلينسكي بالتحدث أمام أعضاء الكنيست غدًا الأحد، عبر تطبيق "زووم"، في محادثة قد تشهد مشاركة العشرات من أعضاء الكنيست.
 
وبحسب الموقع، فإن زيلينسكي يسعى من خلال هذه الكلمة إلى حشد الدعم "الإسرائيلي" والدولي واستعراض رواية كييف وموقفها من العملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا والتي تتواصل منذ 24 فبراير الماضي، لافتًا إلى أن الجانب الأوكراني كان قد ضغط لإجراء خطاب له عبر شاشة ضخمة أمام الهيئة العامة للكنيست.
 
وتلقى أعضاء الكنيست رسالة تفيد بأن خطاب زيلينسكي سيذاع غدا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، علما بأن أعضاء الكنيست خرجوا إلى عطلة الربيع التي تستمر عدة أسابيع.
 
وسيجرى بث للكلمة في ميدان رابين وسط تل أبيب بناء على طلب تقدم به السفير الأوكراني يفغيني كورنيشوك إلى رئيس بلدية تل أبيب، ومن المتوقع أن يستمع إلى كلمة زيلينسكي عبر الفيديو كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد.

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