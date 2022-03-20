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مايكروسوفت تزيل ميزة المشاركة المباشرة من وحدات تحكم Xbox

20 آذار / مارس 2022 08:19

مايكروسوفت تزيل ميزة المشاركة المباشرة من وحدات تحكم Xbox
مايكروسوفت تزيل ميزة المشاركة المباشرة من وحدات تحكم Xbox

كشف تقرير حديث أن شركة مايكروسوفت تفكر في إزالة ميزة تسمح لمستخدمي Xbox تحميل مقاطع اللعب مباشرة من وحدات التحكم الخاصة بهم إلى تويتر.
 
وفي تحديث لإصدارات Xbox Insider ، أضافت مايكروسوفت تويتر وأيقونات الوسائط الاجتماعية الأخرى إلى خيار "مشاركة الهاتف المحمول" لـ Game DVR ، مؤكدة بشكل أساسي أنه ليس لديها خطط لإعادة مشاركة تويتر المباشرة لمقاطع ألعاب Xbox ، وفقًا لتقارير Windows Central.
 
ويمكن للمستخدمين الآن فقط تحميل المقاطع على هواتفهم ، ثم مشاركتها على تويتر من أجهزتهم ، وإضافة خطوات إضافية دون داع وإزالة ميزة كان لدى Xbox لسنوات، وغالبًا ما تزيل مايكروسوفت الميزات التي تذكر "الاستخدام المنخفض" من مستخدميها كذريعة. وقال التقرير إنه بالنسبة لأولئك "القلة" الذين يستخدمون هذه الميزات.
 
وقد يكون على مايكروسوفت دفع رسوم تويتر للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ولا تعتقد أن الأمر يستحق ذلك بعد الآن أو ربما تستعد مايكروسوفت لاستبدال النظام بشيء آخر سيسمح لك بالمشاركة من Xbox مباشرة إلى تويتر، ومع ذلك ، كل هذا مجرد تكهنات حتى الآن.

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