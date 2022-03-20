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ميسي خارج حسابات باريس سان جيرمان أمام موناكو بسبب الإنفلونزا

20 آذار / مارس 2022 08:41

ميسي خارج حسابات باريس سان جيرمان أمام موناكو بسبب الإنفلونزا
ميسي خارج حسابات باريس سان جيرمان أمام موناكو بسبب الإنفلونزا

 خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قائمة باريس سان جيرمان لمباراة موناكو غدا الأحد بالدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب المرض، لتشهد مسيرته مع فريق العاصمة الفرنسية توقفا جديدا.

وغاب النجم الأرجنتيني عن تدريبات الفريق، اليوم السبت، بسبب إصابته بالإنفلونزا، ليؤكد باريس سان جيرمان خروج اللاعب من حساباته للمباراة المقبلة.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة متصدرا ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا صاحب المركز الثاني، الأمر الذي يعني أن ميسي ما زال أمامه فرصة لتحقيق لقب في أول موسم له بالنادي الباريسي.

ورغم ذلك عانى قائد برشلونة السابق، والذي سجل 672 هدفا للعملاق الكتالوني، من عدم قدرته على إحداث التأثير المطلوب في نادي العاصمة الفرنسية.

وحتى الآن سجل ميسي هدفين فقط في 18 مباراة شارك بها في الدوري الفرنسي، وذلك رغم أنه قدم عشر تمريرات حاسمة واصطدمت محاولاته في العارضة في البطولة، فيما تسببت الإصابات والمرض في عرقلة اندماج ميسي في الفريق، ويأمل الفريق الفرنسي حاليا في أن تكون مدة غيابه قصيرة.

بدون ميسي، يمتلك باريس سان جيرمان هجوما خطيرا، بوجود كيليان مبابي، والذي بدأ مسيرته في موناكو، حيث سجل في شباك فريقه السابق تسعة أهداف في ثماني مباريات، فيما يعد ديجون أكثر فريق سجل اللاعب في شباكه، حيث أحرز 11 هدفا.

(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

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