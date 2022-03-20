ليدز يقتنص فوزا مثيراً على عشرة لاعبين من مضيفه ولفرهامبتون

أنعش ليدز يونايتد آماله في البقاء بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عبر دفعة قوية إثر تعويض تأخره بهدفين ليحقق فوزا ثمينا 3-2 على عشرة لاعبين من مضيفه ولفرهامبتون واندرارز الجمعة.

وسيطر ولفرهامبتون على الشوط الأول وتقدم 2-صفر بهدفي جوني أوتو وترينكاو، بينما فقد ليدز مهاجمه باتريك بامفورد مبكرا للإصابة.

ومع ذلك انقلبت المباراة رأسا على عقب طرد المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني لإصطدامه بحارس ليدر إيلان ميلييه الذي خرج مصابا.

واستغل ليدز النقص العددي وسجل هدفين في غضون أربع دقائق عبر جاك هاريسون ورودريغو ليدرك الفريق الزائر التعادل بشكل مثير.

واستمرت الإثارة ليحرز لوك أيلينغ هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنطلق احتفالات لاعبي ومشجعي ليدز.

ونجح ليدز في الصمود والنجاة من الضغط المتأخر لأصحاب الأرض ليحقق انتصارا ثمينا ويبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط رغم أنه خاض مباريات أكثر من كافة الفرق التي تليه في الترتيب، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الثامن.

(رويترز)