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إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن بمدينة القدس

20 آذار / مارس 2022 08:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عنصر في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأحد، خلال عملية طعن نفذها شاب مقدسي في العشرينات من عمره.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد وقت من تنفيذه العملية وانسحابه من المكان، حيث انهالت عليه بالضرب المبرح.

وأفادت المصادر بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدوا على شاب بالضرب المبرح في حي رأس العمود قبل أن يغلقوا جميع مداخل البلدة القديمة في المدينة المحتلة، بحجة تنفيذ عملية طعن في المكان.

وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أنها قدمت العلاج لشرطي يبلغ من العمر 20 عامًا، أصيب بجراح "متوسطة" الخطورة إثر تعرضه للطعن في الجزء العلوي من جسده، ونقلته إلى مستشفى "شعاري تسيديك".

وأضافت أنها قدمت العلاج الميداني لشرطي آخر أصيب في يده وحالته طفيفة.

وأظهر مقطع فيديو قيام 10 عناصر من شرطة الاحتلال على الأقل بمحاصرة الشاب الفلسطيني في رأس العامود، وقيامهم بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات وأعقاب البنادق.

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