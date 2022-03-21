اعرف كيفية تحديث جهاز أندرويد بأحدث البرامج

يعمل أحدث برنامج من أندرويد على التخلص من الأخطاء ومشكلات عدم توافق البرامج ويقلل من فرصة التأثر بالعيوب الأمنية، وتم تصميم هاتفك لتثبيت هذه التحديثات تلقائيًا، ولكن إذا كنت تريد التحقق من وجود تحديث وتثبيته قبل جدولته، فيمكنك القيام بذلك في تطبيق الإعدادات ببضع خطوات نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".



اعتمادًا على إصدار أندرويد الذي تملكه ونوع الهاتف الذي تستخدمه، قد تختلف العملية الدقيقة لتحديث أندرويد قليلاً، لكن يمكن تحديث معظم الأجهزة بهذه الطريقة:



1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق النظام.

3. اضغط فوق تحديث النظام.

4. سيعرض لك الهاتف حالة تحديث النظام الحالية، إذا كان هناك تحديث متوفر، فاتبع الإرشادات لتثبيت أحدث إصدار.

كيفية الحصول على تحديثات الأمان ونظام Google Play

لن تحتاج أبدًا إلى إجراء تحديثات الأمان أو تحديثات نظام Google Play يدويًا، يجب أن يقوم هاتفك بتثبيت هذه التحديثات لك تلقائيًا، ولكن إذا كنت ترغب في تثبيت التحديث بشكل أسرع، يمكنك تشغيل التحديث بنفسك.

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط فوق الأمان.

3. اضغط فوق فحص أمان جوجل، إذا كان هناك تحديث متوفر، فاتبع الإرشادات لتثبيته.

4. اضغط فوق تحديث نظام Google Play، وإذا كان هناك تحديث متاح، فاتبع تعليمات التثبيت.

