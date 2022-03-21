اتحاد الشجاعية يستعيد بريق الانتصارات بفوزه على الصداقة بثنائية

استعاد نادي الاتحاد بالشجاعية- المتصدر بريق الانتصارات الذي غاب عنه في الجولتين الأخيرتين، وفاز على الصداقة، 2-1 على ملعب اليرموك البلدي، ضمن لقاءات الجولة الـ14، لدور الإياب لبطولتي الدوري الممتاز، والدرجة الأولى، برعاية شركة أوريدو.

انتهى الشوط الأوّل سلباً بين الفريقين، ووقف الصداقة سداً منيعاً أمام هجمات الشجاعية المتصاعدة، وفي الشوط الثاني، نجح قائد الفريق علاء عطية في افتتاح التسجيل في الدقيقة 52، وأضاف المهاجم عمر العرعير الهدف الثاني في الدقيقةِ 74، وبعد دقيقة سجل الصداقة هفه الوحيد خليل مطر في الدقيقة 75.



وبذلك، رفع الشجاعية رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، وبقي الصداقة برصيد 16 نقطة في المركز الثامن.

حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده محمد الغول، وعدنان حنيدق، وفايز عمران رابعاً.

وفي الدرجة الأولى، للأسبوع الـ14، فاز المجمع الإسلامي على خدمات جباليا، 4-1 على ملعب فلسطين، سجها يوسف شلدان في الدقيقة 45، وسامح عويضة في الدقيقة 56، ومحمد غباين (في الدقيقة 61 من ركلة جزاء)، ومصطفى النواجحة في الدقيقة 90، وللخاسر عبد الله أبو سلخة الدقيقة 94.



ورفع المجمع الإسلاميّ رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وبقي جباليا عند 14 نقطة تاسعاً.

حكم اللقاء: هاني مسمح للساحة، وساعده حسام الحرازين، ومحمد خطاب، وأمين عويص رابعاً.

وفي لقاء ثانٍ، فاز خدمات خانيونس على أهلي النصيرات، 6-3 على ملعب خانيونس، سجلها عبد الله قفة-ثلاثية في الدقائق 38، و43، و85، وعبد المجيد أحمد 17، وسلطان عبيدة 63، وعلاء النبريص 81، وللخاسر عيد العكاوي (في الدقيقة 41 من ركلة جزاء)، ومحمد الصليبي-ثنائية في الدقيقتين 86، و88.



ورفع خانيونس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، وبقي أهلي النصيرات عند 21 نقطة رابعاً. حكم اللقاء: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده محمد اليازجيّ، ومحمد الزعانين، حازم الصوفي رابعاً.

وتعادل نماء والأقصى 1-1 على ملعب بيت حانون، سجل للأقصى محمد الجملة 12، وتعادل غسان عودة 45. ورفع نما رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، والأقصى إلى 13 نقطة في المركز العاشر. حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده محمد السدودي، ومحمد النجار، بدر العطار رابعاً.